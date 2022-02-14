В Мурманской области построят морской перегрузочный комплекс по сжиженному газу

Резиденты ТОР за почти два года ее существования вложили в регион 92 миллиарда рублей и создали 2300 рабочих мест.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Михаил Мишустин пописал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики".
- В Мурманской области будет построен морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа, инвестиции составят почти 5,8 миллиарда рублей, будут созданы новые рабочие места. Налоги и сборы до 2031 года в региональный бюджет составят 2,6 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Резиденты ТОР за почти два года ее существования вложили в регион 92 миллиарда рублей и создали 2300 рабочих мест.
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