Автопарк Североморска станет самым молодым в Мурманской области

В Мурманской области на маршрут Североморск-Мурманск выйдут новые автобусы. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области на маршрут Североморск-Мурманск выйдут новые автобусы. Случится это уже на этой неделе.

- Автопарк флотской столицы станет самым молодым в Мурманской области, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске будет курсировать новый троллейбус с иллюминацией внутри. Он заменит последнюю старую машину. А в январе 34 новых автобуса и троллейбуса вышли на маршруты. Транспорт может работать до -45 градусов, выдерживает различные перепады температур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru