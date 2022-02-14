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Общество14 февраля 2022 7:25

Автопарк Североморска станет самым молодым в Мурманской области

Новые автобусы выйдут на маршрут до Мурманска
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области на маршрут Североморск-Мурманск выйдут новые автобусы. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области на маршрут Североморск-Мурманск выйдут новые автобусы. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области на маршрут Североморск-Мурманск выйдут новые автобусы. Случится это уже на этой неделе.

- Автопарк флотской столицы станет самым молодым в Мурманской области, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске будет курсировать новый троллейбус с иллюминацией внутри. Он заменит последнюю старую машину. А в январе 34 новых автобуса и троллейбуса вышли на маршруты. Транспорт может работать до -45 градусов, выдерживает различные перепады температур.

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