Семеновское озеро расписали ко Дню всех влюбленных

Северяне по-разному готовятся ко Дню всех влюбленных. Фото: Читатель «КП»
Северяне по-разному готовятся ко Дню всех влюбленных. Пока одни ищут подарки и думают над романтическим ужином, другие, несмотря на мороз, создают валентинки прямо на снегу.
Читатель поделился с "КП"-Мурманск" фотографиями преобразившегося Семеновского озера. На его льду появились надписи "Маша", "Love" и сердечки. Влюбленные северяне вытоптали их на снегу и даже украсили краской.
Пока одни ищут подарки и думают над романтическим ужином, другие, несмотря на мороз, создают валентинки прямо на снегу. Фото: Читатель «КП»
Напомним: хозяин найденных в Семеновском озере сокровищ так и не объявился. На дне водоема в Мурманске обнаружили украшения из натуральных камней.
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