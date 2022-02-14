Андрей Чибис отметил возможность снятия ковидных ограничений

Пик новой волны коронавируса в Мурманской области пройден. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области наметился снижение темпа регистрации больных коронавирусом, региональный Роспотребнадзор зафиксировал его на уровне 22% на прошлой неделе. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Мы преодолели пик, снижаемся по количеству заболевших. Нам удалось без критических ограничений пройти пик. Рассчитываем, что ситуация позволит смягчить действующие ограничения, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Такой вопрос будет рассмотрен на оперативном штабе по коронавирусу, заседание которого состоится в начале недели.

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