Житель Мурманска угнал машину, чтобы уехать домой из гостей

Мужчина угнал машину, чтобы уехать домой. Фото: Олег ЗОЛОТО

53-летний житель Мурманска приехал домой, оставил свой Chevrolet Lanos во дворе, забыв ключи в замке зажигания. Уже в квартире он спохватился, что не закрыл авто, а когда спустился вниз, то машины уже не было. Поэтому мужчина обратился в полицию.

- Сотрудники ГИБДД остановили Chevrolet Lanos под управлением 35-летнего мурманчанина, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он рассказал, что в тот день он находился в гостях у своих знакомых, а когда вышел на улицу, то увидел, что водитель, выходя из своей машины, не закрыл дверь. Воспользовавшись случаем, решил доехать до своего дома на автомобиле. Полицейские изъяли машину и вернули ее владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Хозяин машины оценил ее стоимость в 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лет лишения свободы. сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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