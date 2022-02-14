Прокуратура нашла нарушения в гимназии Мурманска, где мальчик разбил голову

Мальчик получил травму, катаясь на горке на территории гимназии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В феврале на территории гимназии №1 в Мурманске произошло ЧП: мальчик катался с ледяной горки и ударился головой о столб железного ограждения футбольного корта. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.
Прокуратура проверила общеобразовательное учреждение.
- Установлено, что образовательной организацией нарушены требования безопасности при нахождении на территории учреждения. В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь прокуратурой округа в адрес руководителя образовательной организации внесено представление, - сообщили в надзорном органе.
Напомним: в раздевалке школы №43 Мурманска нашли девочку с разбитой головой.
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