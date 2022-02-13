Дорогу на Териберку закрывают из-за непогоды

Закрывается проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ожидается метель. Из-за непогоды, отсутствия видимости с 00.00 14 февраля закрывается проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го по 135-й километр, и автоподъезд к селу Териберка (километр 0 - километр 40). Об этом сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним: участок дороги Мишуково - Снежногорск закроют для движения на 6 дней. Он будет недоступен в вечерние часы.

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