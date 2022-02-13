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Общество13 февраля 2022 13:44

14 февраля в Мурманской области ожидается метель

Очередной циклон сместится с Норвежского моря
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Температура воздуха днем составит -3-8 градусов.

Температура воздуха днем составит -3-8 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля, в День всех влюбленных, в Мурманской области ожидается метель. Очередной циклон сместится с Норвежского моря, температура воздуха днем повысится.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный, метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях до -20, днем -3 - 8 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: участок дороги Мишуково - Снежногорск закроют для движения на 6 дней. Он будет недоступен в вечерние часы.

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