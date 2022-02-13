14 февраля в Мурманской области ожидается метель

Температура воздуха днем составит -3-8 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля, в День всех влюбленных, в Мурманской области ожидается метель. Очередной циклон сместится с Норвежского моря, температура воздуха днем повысится.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный, метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях до -20, днем -3 - 8 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: участок дороги Мишуково - Снежногорск закроют для движения на 6 дней. Он будет недоступен в вечерние часы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru