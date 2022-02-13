В Оленегорске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Пожар потушили за 9 минут. Фото: Оленегорский филиал противопожарной службы Мурманской области.

Вечером 12 февраля в Оленегорске произошел серьезный пожар. Языки пламени объяли квартиру на третьем этаже дома № 10 на улице Парковой.

На место происшествия оперативно выехали пожарные 43-й пожарной части Оленегорского филиала противопожарной службы Мурманской области.

- Из задымленной квартиры при помощи спасательного устройства звена газодымозащитной службы был спасен мужчина. Причиной возгорания стала оставленная на плите пища, - сообщили в противопожарной службе.

В 21.14 пожар полностью ликвидировали, огнеборцам потребовалось на это 9 минут. В тушении участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

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