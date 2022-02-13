Житель Апатитов купил новый телефон для перевода 900 тысяч рублей на "безопасный счет"

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

37-летний житель Апатитов стал жертвой телефонных мошенников. В полиции северянин рассказал, что ему стали звонить с неизвестных номеров - абоненты представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Работали мошенники по классической схеме: сообщили, что на имя мужчины кто-то пытается взять кредит и для того, чтобы этого не произошло, ему нужно самому оформить новую заявку на кредит, а затем перевести деньги на "безопасный счет". Для перечисления денег ему надо было купить мобильный телефон, у которого есть функция беспроводной передачи данных.

- Следуя инструкциям злоумышленников, мужчина купил в ближайшем торговом центре новый смартфон, через онлайн-приложение банка оформил кредит и перевел деньги на указанный мошенниками номер электронного счета. Только спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере". Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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