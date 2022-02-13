Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

От прогулок лучше воздержаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники регионального МЧС предупреждают северян об ухудшении погоды.

По данным мурманского гидрометцентра, днем 13 февраля на западе и в центральных районах Мурманской области сохранится холодная погода с температурой воздуха -25 - 30 градусов.

- Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, воздержаться от выхода на природу, - отметили в спасательном ведомстве.

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