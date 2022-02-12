В Мурманске прошел ледяной дождь

При -6 в Мурманске пошел ледяной дождь. Фото: Анна Гвоздева
На этих выходных синоптики обещают морозы и сильный ветер. А в пятницу погода удивила северян необычным дождем.
- А частный циклон оказался не таким простым. При температуре -6 пошел ледяной дождь, - пишет паблик "Погода в Мурманске".
Подписчик группы сняла природное явление на видео по дороге в аэропорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru