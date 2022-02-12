В Мурманске прошел ледяной дождь

При -6 в Мурманске пошел ледяной дождь. Фото: Анна Гвоздева

На этих выходных синоптики обещают морозы и сильный ветер. А в пятницу погода удивила северян необычным дождем.

- А частный циклон оказался не таким простым. При температуре -6 пошел ледяной дождь, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

Подписчик группы сняла природное явление на видео по дороге в аэропорт.

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