На трассе Мишуково - Снежногорск произошла смертельная авария, погиб водитель

ВАЗ неудачно выполнил обгон. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 11 февраля на 18-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск произошла смертельная авария.

- По предварительной информации, в 17.46 водитель "ВАЗа" во время обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем "Лада Куб". В результате ДТП водитель "ВАЗа" скончался на месте до приезда "скорой помощи", водитель второго автомобиля доставлен в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Тело погибшего водителя вырезали из машины. Фото: МЧС по Мурманской области

Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

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