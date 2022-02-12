В Мурманской области реорганизуют заказник "Сейдъявр"

Сейчас границы заказника сделаны словно по линейке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области планируют реорганизовать заказник "Сейдъявр". Об этом на пресс-конференции к Году экологического туризма в регионе рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

- Сейчас, если взглянуть на карту, можно заметить, что его границы сделаны как по линейке. Такого в природе, конечно, быть не может, - отметил Александр Елисеев.

Планируется более детально проработать территорию заказника, в том числе и с учетом того, что рядом находится Ловозерский ГОК.

Напомним: в Мурманской области создадут календарь для наблюдения за животными. Он подскажет туристам, кого, когда и где можно увидеть на Кольском полуострове.

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