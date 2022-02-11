Прогноз погоды в Мурманске и области на 12 и 13 февраля 2022 года: до -25 градусов и сильный ветер

12 февраля ожидается временами снег и сильный ветер на севере области, поземок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных погоду на Кольском полуострове определит частный циклон, смещающийся вдоль побережья Мурмана. Синоптики обещают похолодание.

12 февраля ожидается временами снег и сильный ветер на севере области, поземка. Температура воздуха ночью -5 - 10, при прояснении -12 - 17, днем -3 - 8, местами до -13. На дорогах гололедица.

- 13 февраля ночью -12 - 17 градусов, при прояснении -20 - 25, днем -8 - 13, местами до -18, - отметили в мурманском гидрометцентре.

14 февраля очередной циклон сместится с Норвежского моря: пройдет снег, наиболее интенсивный днем 14 февраля, температура воздуха постепенно повысится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru