Жители Мурманска поддержали олимпийскую сборную России ярким выступлением

Северяне вышли на площадь Пять Углов и под аккомпанемент барабанов исполнили хит группы Queen - We will rock you.

Комитет молодежной политики Мурманской области организовал яркое выступление в центре Мурманска в поддержку олимпийской сборной нашей страны. Северяне вышли на площадь Пять Углов и под аккомпанемент барабанов исполнили хит группы Queen We will rock you.

- В дни Олимпийских игр вся Россия с замиранием сердца следит за выступлениями национальной сборной. Особенно горячо поддерживают спортсменов в Мурманской области, ведь в команде — наши земляки! Успехов, только вперед! Верим в победу! - отметили в группе комитета.

Напомним: из Мурманской области в олимпийскую сборную вошли два конькобежца - Павел Кулижников и Руслан Мурашов.

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