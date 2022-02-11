В Ковдоре создадут парк птиц

Комитет по развитию туризма уже запланировал ряд интересных мероприятий. Фото: Олег ЗОЛОТО

2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. Комитет по развитию туризма уже запланировал ряд интересных мероприятий.

- В Ковдоре планируется создать парк птиц. Возникает много вопросов: почему именно там, что это будет и другие. Мы хотим, чтобы туристы приехали и нашли ответы, - рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

Также в 2022 году в регионе пройдут Imandra Viking fest, фестиваль в Териберке и многое другое. Туристов хотят научить не только активному отдыху, но и познавательному, от которого не страдает природа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru