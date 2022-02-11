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Общество11 февраля 2022 13:38

В Ковдоре создадут парк птиц

В Мурманской области рассказали о планах на Год экологического туризма
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Комитет по развитию туризма уже запланировал ряд интересных мероприятий.

Комитет по развитию туризма уже запланировал ряд интересных мероприятий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. Комитет по развитию туризма уже запланировал ряд интересных мероприятий.

- В Ковдоре планируется создать парк птиц. Возникает много вопросов: почему именно там, что это будет и другие. Мы хотим, чтобы туристы приехали и нашли ответы, - рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

Также в 2022 году в регионе пройдут Imandra Viking fest, фестиваль в Териберке и многое другое. Туристов хотят научить не только активному отдыху, но и познавательному, от которого не страдает природа.

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