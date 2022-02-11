В Мурманске будет курсировать новый троллейбус с иллюминацией внутри

Интересная изюминка нового транспорта - яркая иллюминация внутри. Курсировать машина будет на маршруте №3 либо №4. Фото: Скриншот видео

В честь 60-летнего юбилея АО «Электротранспорт» в Мурманск прибыл самый современный троллейбус отечественного производства. Он заменит последний старый троллейбус на линии 1998 года выпуска. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- В «Электротранспорте» работает более 1500 сотрудников, и за время работы предприятия перевезено более 3,3 миллиарда пассажиров. Это почти половина населения Земли! - отметил глава региона. - Спасибо коллективу, который трудится качественно и профессионально. Поздравляю вас с юбилеем!

Изюминка нового транспорта - яркая иллюминация внутри. Курсировать машина будет на маршруте № 3 либо № 4.

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