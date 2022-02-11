В отеле в Мурманске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

40-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на пульт оперативного дежурного Росгвардии поступил сигнал «тревога» из отеля на улице Воровского в Мурманске. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны.

Правоохранители выяснили, что в холл отеля зашел мужчина, который не собирался заселяться, а на просьбы покинуть гостиницу не реагировал.

- Проверив его по базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что нарушитель прибыл в Мурманск из соседнего государства. С 2021 года его ищут правоохранительные органы Республики Беларусь, мужчина подозревается в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

40-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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