На дороге Заполярный-Сальмиярви Renault столкнулся с грузовиком

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

11 февраля в Мурманской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового авто.

- На 18 километре автодороги Заполярный-Сальмиярви столкнулись "Газель" и Renault. В ДТП водитель автомобиля легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Заполярного для оказания медпомощи, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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