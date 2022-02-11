Капитан из части в Кильдинстрое заставлял подчиненных бегать со штангой

Капитан из воинской части в Кильдинстрое своеобразно воспитывал подчиненных, если заставал их за курением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капитан из воинской части в Кильдинстрое своеобразно воспитывал подчиненных, если заставал их за курением.

Так, заметив за этим занятием двух рядовых, он дал им 32-килограммовую штангу и заставил бежать от бани до шлагбаума и обратно. На 970 метров он отвел 3 минуты.

- При этом во время того, как рядовые проходили мимо капитана к выходу из помещения электростанции, он нанес каждому из них по одному удару правым коленом в область ягодиц, рассказали в Гаджиевском гарнизонном военном суде.

Ребята добежать за три минуты не успели, он заставил их повторит забег. Суд счел, что рядовые не только получили физическую боль, но были унижены их честь и достоинство. За это он должен заплатить штраф в 60 тысяч рублей.

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