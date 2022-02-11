Житель Мурманска забил знакомого до смерти

Приговор суда в законную силу не вступил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманский суд поставил точку в деле о смертельном избиении мужчины на улице Академика Павлова.

Инцидент произошел 13 июля 2019 года. Вечером у одного из домов на улице Академика Павлова в Мурманске 40-летний мужчина избил мужчину 1957 года рождения.

- Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 10 ударов кулаками и ногами по телу и голове. В результате полученных травм потерпевший скончался через несколько дней у себя дома. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая закрытая черепно-мозговая травма, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело. Вскоре стали известны подробности произошедшего. Жителю Мурманской области предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Во время предварительного следствия северянин отказывался от дачи показаний и свою вину в совершении преступления не признавал.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

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