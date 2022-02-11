В Мурманске у директора автомойки украли ноутбук

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманске директора автомойки обокрали, когда он уехал в командировку.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России Мурманска обратился директор автомойки. Он рассказал, что из его офиса украли ноутбука. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей.

- Ноутбук пропал, когда мужчина по делам уехал из города. Потерпевший подозревал в совершении кражи знакомого, который работал на него и незадолго до инцидента написал заявление об увольнении, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Подозреваемый, 44-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности был задержан. Он признался в содеянном и рассказал, что успел продать ноутбук. Полицейские нашли портативный компьютер и вернули его владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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