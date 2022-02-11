В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1353 человека

Выздоровели 93 538 северян, умерли 3015. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 февраля 2022 года, за последние сутки 1353 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 111 095 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 723 новых случая (всего 54148). На втором месте Североморск (+133, всего 10723). Замыкает тройку Оленегорск (+172, всего 6578).

Выздоровели 93 538 северян, умерли 3015.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru