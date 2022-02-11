В Мурманской области уничтожили 56 килограммов опасной рыбы

Были выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В 2021 году специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 524 нарушения, которые допустили должностные лица хозяйствующих субъектов и ветврачи при оформлении ветеринарной документации на продукцию в Мурманской области.
Отправителям и получателям потенциально небезопасной продукции направили уведомления и предостережения о необходимости принятия мер. Также к административной ответственности привлекли 209 хозяйствующих субъектов.
Помимо прочего, Управление провело внеплановую выездную проверку хозяйствующего субъекта, который занимается рыбной продукцией. Там были выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарии.
- Из оборота изъяли 56 килограммов некачественной и опасной рыбы (в том числе икры лососевых видов рыб - 12 килограммов). Продукцию уничтожили. Возбуждены административные дела, виновных должностных и юрлиц привлекли к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.
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