Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 3015 человек

В Заполярье приходится 400 умерших на 100 тысяч населения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 февраля 2022 года составляет 3015 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 6 человек.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 400 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 1353 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 111 095 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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