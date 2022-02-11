Зверски убившие жителя Североморска мужчины пытались обжаловать приговор суда

Приговором суда каждому из виновных назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мурманский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело в отношении двоих мужчин - 31 года и 56 лет, которые зверски убили жителя Североморска. В прошлом году Североморский районный суд вынес им обвинительный приговор.

Первого признали виновным в совершении преступлений по части 4 ст. 111 УК РФ, части 2 ст. 139 УК РФ и части 1 ст. 119 УК РФ. Второго судили по тем же статьям и по части 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Так, ночью 2 декабря 2020 года двое ранее судимых мужчин пришли к 39-летнему североморцу домой, дабы учинить над ним расправу. Они не менее 10 раз ударили северянина кулаками и ногами по лицу и туловищу. От полученных травм он скончался на месте преступления. Помимо хозяина квартиры дома находились его супруга и ребенок, им удалось спрятаться в туалете. Один из злоумышленников также угрожал убийством супруге погибшего, а второй украл личные вещи жильцов квартиры.

Мужчины скрылись, однако очень быстро их нашли правоохранители. Один попался прямо около дома, где развернулась кровавая драма, а другого задержали на КПП - он пытался выехать из ЗАТО в багажнике автомобиля.

Приговором суда каждому из виновных назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Осужденные и их защитники приговор обжаловали, не согласившись с таким решением, однако Мурманский областной суд оставил приговор без изменений.

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