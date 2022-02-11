Участок дороги Кола - Серебрянские ГЭС открыли для проезда

Движение возобновили с утра 11 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области возобновили движение на участке дороги Кола - Серебрянские ГЭС с 122-го по 135 километр, который был закрыт с 5 февраля из-за непогоды.

Как сообщили в "Мурманскавтодоре", проезд открыт для всех видов транспорта с 08.00 11 февраля.

Напомним: в 2022 году начнут ремонтировать два участка дороги на Териберку. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей.

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