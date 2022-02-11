В аэропорту "Мурманск" рассказали, из-за чего была угроза взрыва

Здание аэропорта обследовали почти полтора часа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Около семи часов вечера 10 февраля в связи с угрозой взрыва из аэропорта "Мурманск" эвакуировали пассажиров и сотрудников. Работа была восстановлена спустя полтора часа, за это время здание тщательно проверили. Представители аэровокзала рассказали, из-за чего был объявлен режим ЧС.
- На входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен подозрительный предмет, запрещенный к воздушной перевозке, - муляж взрывного устройства. Вокзал был эвакуирован, на место вызваны оперативные службы, - уточнила представитель пресс-службы аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.
С мужчиной работают правоохранители.
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