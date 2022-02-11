В социальных приютах Мурманской области все чаще оказываются вахтовики

По словам волонтеров, вахтовики у них оказываются довольно часто. Фото: теплый-север.рф

История каждого подопечного социального приюта в Мурманске "Теплый Север" индивидуальна. Однажды там оказался уроженец Узбекистана Рафик. Сначала он две недели жил в отделении с банкоматами, а потом увидел объявление о приюте и попросил добрых людей позвонить туда.

- Рафик приехал в Мурманск работать вахтовым методом на стройку в Белокаменке. Взаимоотношения с работодателем не сложились, мужчина остался без работы, денег и жилья. Идти некуда, к родственникам обращаться стыдно. Хорошо, что документы в порядке - это немного упрощает процесс работы. Имеются проблемы с ногами - необходимо записаться к врачу, - рассказали в "Теплом Севере".

По словам волонтеров, вахтовики у них оказываются довольно часто. За год - почти 10 человек. Причины такой проблемы разные - кто потерял документы, кто лишился работы. Волонтеры помогают им вернуться домой.

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