Из-за угрозы взрыва в аэропорту "Мурманск" эвакуировали пассажиров

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из аэропорта "Мурманск" вечером 10 февраля эвакуировали пассажиров. В воздушную гавань поступило сообщение об угрозе взрыва.
- Подтверждаем, что эвакуация прошла в 18.58, в связи с подозрением на ЧС. В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Напомним: последний раз угроза минирования в аэропорту Заполярья была в ноябре 2021 года. К счастью, тогда опасения не подтвердились.
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