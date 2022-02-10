Из-за угрозы взрыва в аэропорту "Мурманск" эвакуировали пассажиров

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из аэропорта "Мурманск" вечером 10 февраля эвакуировали пассажиров. В воздушную гавань поступило сообщение об угрозе взрыва.

- Подтверждаем, что эвакуация прошла в 18.58, в связи с подозрением на ЧС. В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним: последний раз угроза минирования в аэропорту Заполярья была в ноябре 2021 года. К счастью, тогда опасения не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru