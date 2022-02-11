В конце февраля откроется продажа билетов на поезд Мурманск - Севастополь

В конце февраля можно будет купить билет из Заполярья в Крым.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В конце февраля в Заполярье можно будет купить билет в Крым.
Как уточнили в компании «Гранд Сервис Экспресс», в конца мая будут ходить поезд № 183 Севастополь – Мурманск и поезд № 184 Мурманск – Севастополь. Точная стоимость билетов и частота курсирования пока не сообщаются.
В 2020 году запуску состава помешал коронавирус.
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