В Мурманской области за год на 7% снизилось количество ДТП

В Мурманской области прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Если подводить итоги прошлого года, то у нас снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий более чем на 7%. И это хороший показатель. При этом увеличилось количество выявляемых нарушений, в том числе скоростного режима, – более 450 тысяч, что на 8,6% больше. Этому способствуют в том числе современные технологии, технологии фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима. И мы видим по анализу, что превышение скорости, выезд на встречную полосу – это основные причины ДТП, - сообщил на встрече губернатор Андрей Чибис.

Напомним: глава УГИБДД по Мурманской области назвал самые аварийные дни и часы.

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