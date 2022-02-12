Мурманчанка рассказала о закулисье передачи "Пусть говорят"

На своем YouTube-канале Сандра показала закулисье популярной передачи. Фото: Личный архив

В декабре Первый канал показал выпуск "Пусть говорят" с участием модели-альбиноса из Мурманска Сандры Капшук.

Передачу посвятили необычному мужчине - великану из Турции Султану Косену с ростом 2,47 метра. Мужчина искал себе невесту. Гостями студии стали россияне с необычной внешностью, в том числе и мурманчанка, которая приехала с мужем и сыном.

На своем YouTube-канале Сандра показала закулисье популярной передачи.

За месяц до этого мурманчанка приняла участие в передаче "Давай поженимся".

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