Полиция проводит проверку после сообщения о попытке сжечь голубя в Мурманске

После публикации о случившемся в соцсетях проверку начали в УМВД по Мурманской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
9 февраля в Мурманске девушка заметила, что на улице школьники развели костер и пытаются заживо сжечь голубя. Северянка быстро среагировала и забрала птицу. Сейчас ее выхаживает орнитолог Анастасия Тимофеева.
- Я дала ему обезболивающие, голубь начал кушать, - рассказала Анастасия "КП"-Мурманск".
После публикации о случившемся в соцсетях проверку начали в УМВД по Мурманской области.
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