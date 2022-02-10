Полиция проводит проверку после сообщения о попытке сжечь голубя в Мурманске

После публикации о случившемся в соцсетях проверку начали в УМВД по Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 февраля в Мурманске девушка заметила, что на улице школьники развели костер и пытаются заживо сжечь голубя. Северянка быстро среагировала и забрала птицу. Сейчас ее выхаживает орнитолог Анастасия Тимофеева.

- Я дала ему обезболивающие, голубь начал кушать, - рассказала Анастасия "КП"-Мурманск".

После публикации о случившемся в соцсетях проверку начали в УМВД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru