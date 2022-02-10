Житель Мурманска взял кредит на 2 миллиона рублей из-за лжесотрудника банка

После того, как мурманчанин перевел деньги, лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

34-летний мурманчанин стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на имя северянина неизвестный оформил кредит.

- Далее мужчине под предлогом аннулирования кредитных обязательств предложили уже самому оформить в банке кредит, снять деньги и перевести их через банкомат на "безопасные счета". Затем, когда закончится якобы внутренняя банковская проверка, средства вернутся на личный счет и мужчина закроет ими кредит, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После того как мурманчанин перевел деньги, лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Установлено, что телефон злоумышленника зарегистрирован в Москве.

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