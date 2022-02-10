Девушку из Апатитов шантажировали ее интимными снимками

От северянки злоумышленник требовал 15 тысяч рублей, но апатитчанка не согласилась.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
25-летняя жительница Апатитов столкнулась с шантажом: ей написал неизвестный, который заверил девушку, что получил доступ к ее личным файлам в социальных сетях, в том числе и интимным фотографиям и видео.
У северянки злоумышленник вымогал 15 тысяч рублей, но апатитчанка не согласилась. А потом мужчина стал писать и мужу девушки. Именно ему она в личной переписке присылала файлы.
- Девушка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД по Мурманской области.
Неизвестному грозит срок по статье "Вымогательство".
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