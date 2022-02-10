Прогноз погоды в Мурманске и области на 11 февраля 2022 года: до -15 градусов и снег

12 февраля ожидается понижение температуры воздуха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ближе к выходным в Мурманскую область нагрянет похолодание. 11 февраля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5 - 10, при прояснениях до -15, днем -3 - 8. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

12 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

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