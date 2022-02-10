В Мурманске съемные комнаты за год подорожали на 23%

Вообще по стране съемные комнаты за год подорожали в 61 городе из 70 исследованных. Фото: Павел КЛОКОВ

С февраля 2021 года съемные комнаты в целом по России подорожали на 8%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Специалисты портала проанализировали стоимость аренды комнат в разных городах и выяснили, что самые дорогие комнаты сдаются в Москве - в среднем за 17,4 тысячи рублей в месяц. На втором месте - Сочи (14,4 тысячи рублей). Самые дешевые можно найти в Пензе - 4,5 тысячи рублей в месяц.

Мурманск вошел в число городов, где по динамике роста за год больше всего подорожали съемные комнаты. Так, в заполярной столице аренда комнаты возросла на 23,3%. Подобный рост цен отметился в Чите (+25,1%), Кемерово (+23,8%) и Севастополе (+23,3%).

Вообще по стране съемные комнаты за год подорожали в 61 городе из 70 исследованных.

Напомним: одна из причин роста в Заполярье - вахтовики.

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