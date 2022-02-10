Первое в году заседание Мурманской областной Думы пройдет 17 февраля

В Мурманской областной Думе определились с датой первого заседания в этом году - оно состоится 17 февраля. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской областной Думе определились с датой первого заседания в этом году - оно состоится 17 февраля.

- Во втором чтении предстоит рассмотреть ряд законопроектов в развитие «гаражной амнистии». Также во втором чтении будет рассмотрен проект закона "Об установлении на территории Мурманской области ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также депутаты внесут изменения в законы "Об определении в Мурманской области территорий, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование" и "О физической культуре и спорте в Мурманской области".

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