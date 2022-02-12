Соревнования состоятся 26 марта, а 27 число отмечено как запасной день. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Киберев

Весной 2022 года в Мурманской области впервые пройдет марафон по сноукайтингу в тундре "Эрвей Фест".

- Принять участие в нем могут и любители, и профессионалы. Для них и спортсменов старше 18 лет будут отдельные зачетные группы, - сообщает минспорта Мурманской области.

Соревнования состоятся 26 марта, а 27-е число отмечено как запасной день.

Напомним: в Териберке также в марте проведут Чемпионат России-2022 по сноукайтингу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru