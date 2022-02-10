В мурманском отделе по вопросам миграции задержали находящегося в розыске мужчину

Днем в Мурманске на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о происшествии в отделе по вопросам миграции в Первомайском округе города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем в Мурманске на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о происшествии в отделе по вопросам миграции в Первомайском округе города. На место выехал наряд группы задержания.

Оказалось, что в отдел по вопросам миграции для замены документов обратился 41-летний мужчина. При проверке его по базам данных сотрудники организации выяснили, что северянин находится в розыске по подозрению в совершении преступления.

- Росгвардейцы задержали мурманчанина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, подозреваемый находится в розыске с октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

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