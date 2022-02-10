В Мурманске соседям из мести подожгли мусор

В комментариях к записи северяне рассказывают о своих нечистоплотных соседях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Война жильцов одного дома может принимать разные формы. Так, в Мончегорске мужчина разбил соседу нос металлической трубой, мурманчанин чуть не убил соседа из-за замечания о курении.

Также в столице Заполярья из-за конфликта северян пришлось работать пожарным.

Также в столице Заполярья из-за конфликта северян пришлось работать пожарным. Фото: vk.com/murmanskgroup

- На Шабалина, 45 соседи сваливают мусор прямо на площадке! Кто-то поджег. Три пожарные машины приезжали, полиция приходила, но состава преступления нет, а мы в дыму, в копоти! - написал в группе "Мурманск" анонимный автор.

В комментариях к записи северяне рассказывают о своих нечистоплотных соседях.

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