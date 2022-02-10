В Териберке проведут Чемпионат России-2022 по сноукайтингу

Териберка весной примет Чемпионат России 2022 по сноукайтингу. Фото6 Правительство Мурманской области

Териберка весной примет Чемпионат России-2022 по сноукайтингу. Откроются соревнования 22 марта в районе 83-го километра, а закончатся 25 марта.

- Соревнования пройдут в классах "курс-рейс - лыжи", "курс-рейс - доска", "фристайл - лыжи", "фристайл - доска", - рассказали организаторы. - Параллельно с чемпионатом пройдут областные соревнования для юных спортсменов в дисциплине сноукайтинга.

Если в Териберке погода будет плохая или дорогу закроют, то соревнования проведут на реке Туломе (яхт-клуб ММТП или Верхнетуломское водохранилище).

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