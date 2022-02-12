Хозяин найденных в Семеновском озере сокровищ так и не объявился

Кто их выбросил и зачем, не известно. Фото: Личный архив

В конце января председатель общественной организации "Морж" Александр Рожков нашел во время погружения в Семеновском озере в Мурманске мешочек с украшениями из натуральных камней. Кто их выбросил и зачем, неизвестно. А может, и потерял...

- За украшениями так никто и не обратился, - рассказал "КП"-Мурманск" Александр Рожков.

Напомним: Александр решил, что если за месяц хозяин не объявится, то подарит их. Впрочем, время еще есть.

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