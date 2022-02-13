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Здоровье13 февраля 2022 10:05

Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 3026 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 13 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 февраля 2022 года составляет 3026 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 400 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 1007 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 113 387 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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