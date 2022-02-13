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Здоровье13 февраля 2022 10:00

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1007 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 13 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 февраля 2022 года, за последние сутки 1007 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 113 387 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 603 новых случаев (всего 55516). На втором месте Североморск (+112, всего 10978). Замыкает тройку Оленегорск (+74, всего 6723).

Выздоровели 95 594 северянина, умерли 3026.

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