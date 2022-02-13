В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1007 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 февраля 2022 года, за последние сутки 1007 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 113 387 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 603 новых случаев (всего 55516). На втором месте Североморск (+112, всего 10978). Замыкает тройку Оленегорск (+74, всего 6723).

Выздоровели 95 594 северянина, умерли 3026.

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