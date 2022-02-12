В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1285 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 февраля 2022 года, за последние сутки 1285 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 112 380 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 765 новых случаев (всего 54913). На втором месте Североморск (+143, всего 10866). Замыкает тройку Оленегорск (+71, всего 6649).

Выздоровели 94749 северянина, умерли 3021.

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