Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 3009 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 февраля 2022 года составляет 3009 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 399 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 1408 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 109 742 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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