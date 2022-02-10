В Мурманской области 10 февраля обновился суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 109 742 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области 10 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, за минувшие сутки выявлено 1408 новых случаев заражения. 122 северянина госпитализировали, остальные лечатся дома. Темпы суточного прироста зараженных замедлились только на один день.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 109 742 человека, умерли 3 009 (+7 за сутки).

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%. В регионе можно сделать прививку с 12 лет.

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